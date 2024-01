Aveyron : ces nouveaux projets tourisme pour promouvoir l'ouest du département

Webcams, chèque BastiKdo, tourisme nature… Bastides et Gorges de l’Aveyron fait le point sur les nouveaux projets mis en place pour continuer à attirer du monde sur le territoire.

C’est la nouveauté depuis cet hiver. Sur le site internet de l’office de tourisme, il est possible d’observer en direct les bastides de Najac et de Villeneuve. Deux webcams ont été installées. "Les internautes peuvent s’amuser et partager sur les réseaux sociaux les prises de vues en direct. Cela crée de l’interaction", appuie Gwenaelle Lehmann, la directrice générale Ouest Aveyron tourisme.

"Ce sont des pages qui marchent bien et intéressent les gens". Prochainement, une caméra sera aussi posée à Villefranche, sur la chapelle des Pénitents Noir Tourisme de nature

En 2023, Ouest Aveyron Communauté a répondu à un appel à projet lancé par le FEDER Massif central pour développer le tourisme de pleine nature. Une enveloppe de 155 000 euros (75 000 du fonds européen, 80 000 d’OAC) a été allouée à l’office de tourisme pour développer ce projet.

"Notre priorité est la création d’une boucle de cyclotourisme dans le causse de Villeneuve, car il n’y a actuellement pas d’offre", indique Stéphanie Viole, chargée de mission. "On a aussi comme objectif d’améliorer les boucles dans le sud du territoire, aux alentours de Najac".

Le site du Roc de Gorb, où l’on peut pratiquer l’escalade, la via-ferrata, pêche, VTT, va aussi être développé pour attirer plus de publics, mais aussi des sorties scolaires. Plusieurs boucles et sentiers de randonnées à faire en famille vont aussi être balisés et mises en valeur par l’office de tourisme.

Réussite des BastiK’Do pour les fêtes

Depuis la fin d’année 2023, c’est l’office de tourisme à Villefranche qui a repris la compétence pour vendre les chèques BastiK’Do. Le local en centre-ville, loué par Ouest Aveyron Communauté a fermé. Les chèques et cartes seront prochainement aussi vendus en office de tourisme à Villeneuve et à Najac. "Nous sommes très contents des ventes pour les fêtes de fin d’année", se réjouit la directrice d’Ouest Aveyron tourisme." On a récupéré le chiffre d’affaires de la vente en entreprises, et celles-ci ont aussi été bonnes pour les particuliers. On a remarqué que beaucoup de personnes qui n’habitent pas sur le territoire offrent les Bastik’Do à leurs proches".

Chemin de Compostelle : mise en valeur du Conques-Toulouse

"On travaille activement pour développer cette liaison", indique la directrice générale Ouest Aveyron tourisme. Villeneuve, Najac et Villefranche ont d’ailleurs candidaté pour le "label ville étape" auprès de l’agence française des chemins de Compostelle.

Un comité de Développement Touristique

"Nous recherchons des élus, des membres d’association et des citoyens volontaires et intéressés par les projets touristiques en cours pour suivre avec nous leur mise en œuvre, en échanger ensemble…". Il est possible de s’inscrire au comité pour participer aux réunions en se rendant sur leur site internet.

Des vidéos pour mettre en valeur le territoire

L’été dernier, l’office de tourisme a tourné plusieurs vidéos pour promouvoir le territoire, qui ont été publiées sur leur site. "Une vitrine pour les personnes qui cherchent des voyages sur les réseaux sociaux", souligne Gwenaelle Lehmann.

Informations au 05 36 16 20 00.