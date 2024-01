CAN 2024 : Maroc, Congo, Mali... voici où et quand voir les derniers matchs de groupes, ce mercredi 24 janvier

La phase de groupes de cette coupe d'Afrique des nations se clôture ce mercredi 24 janvier 2024. Quatre matchs sont au programme, dont le dernier du Congo de Lionel Mpasi, qui joue sa qualification.

La phase de groupes de la coupe d'Afrique des nations touche à sa fin, ce mercredi 24 janvier 2024. Quatre matchs sont au programme, voici où et quand les voir.

Mali, Maroc, Congo...

C'est d'abord le groupe E qui livrera son verdict, à compter de 18 heures. L'Afrique du Sud, 2e, affronte la Tunisie. Le Mali, leader, croise le fer avec la Namibie, troisième. Pour le moment, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie sont qualifiés.

Dès 21 heures, ce sera au groupe F d'entrer en scène. Un groupe dans lequel figure le Congo de Lionel Mpasi, qui affronte la Tanzanie, dernière, et peut se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN. La qualif', elle est déjà assurée pour le Maroc. Dans le pire des cas, les Lions de l'Atlas, qui jouent contre la Zambie, finiraient sur la dernière marche du podium, mais feraient partie des meilleurs troisièmes et poursuivraient l'aventure.

Où et quand voir les matchs ?

Voici où et quand les derniers matchs de cette phase de groupes de la CAN 2024, ce mercredi 24 janvier :

18 heures : Afrique du Sud - Tunisie, diffusé sur beIN Sports 2

: Namibie - Mali, diffusé sur beIN Sports 3 21 heures : Zambie - Maroc, diffusé sur beIN Sports 1 et 2

Qui est déjà qualifié ?

Parmi les 16 équipes qui vont retrouver les huitièmes de finale de la coupe d'Afrique des nations, plusieurs nations ont déjà composté leur ticket. Voici lesquelles :

Guinée Équatoriale

Nigeria

Cap-Vert

Égypte

Sénégal

Cameroun

Angola

Burkina Faso

Mali

Maroc

Des cadors manqueront les phases finales

Parmi les éliminations notables, celles du Ghana et de l'Algérie. Vainqueurs de la CAN en 2019, les Fennecs ont terminé derniers de leur poule, comme en 2021. Une nouvelle désillusion après l'échec dans la mission qualification pour la Coupe du monde 2022.

À noter que la Côte d'Ivoire, pays hôte, a été sèchement battue (4-0) lors de son dernier match de groupes face à la Guinée-Equatoriale : elle croise les doigts pour ne pas être éjectée du classement des meilleurs troisièmes.