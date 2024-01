Bozouls. Deux jeunes pilotes décrochent leur brevet au club des ULM

Le club ULM de Bozouls se porte bien, à telle enseigne que tout récemment deux nouveaux pilotes, Jean-Baptiste et Kévin ont fait leur entrée dans la grande famille des aviateurs. Comme le veut la tradition aéronautique, ce fut l’occasion de se réunir pour le verre de l’amitié.

Depuis toujours, l’homme a rêvé de voler. Le brevet de pilote est l’aboutissement d’un parcours plus ou moins long qui lui permet de vivre son rêve. Voler est avant tout l’école de la modestie et de la rigueur. L’aéronautique ne tolère pas l’à peu prés. Il faut une formation pour prendre des décisions rapides et appropriées, et parfois savoir renoncer quand la météo se dégrade.

Le Gapulm (groupement aveyronnais des pilotes ultraléger) compte 35 membres actifs avec 2 instructeurs bénévoles et 5 élèves en cours de formation, dont 3 ont obtenu leur brevet en 2023. Le club possède 3 appareils, et un quatrième, en fin de construction devrait arriver vers la mi-février. L’association créée en 1984, fêtera cette année ses 40 ans d’existence. Les ULM ont fortement évolué, certains sont devenus plus performants que les avions, mais il existe toujours six classes et chacun peut voler selon ses goûts ou ses moyens et garder la liberté que procure le vol au-dessus de la belle région.