Guerre en Ukraine : un avion s'écrase en Russie avec 65 prisonniers ukrainiens à son bord, ce que l'on sait

Un avion de transport militaire russe, s'est écrasé ce mercredi 24 janvier dans la région de Belgorod en Russie, avec à son bord 65 prisonniers de guerre ukrainiens.





Un avion russe de transport militaire avec 74 personnes à bord, essentiellement des prisonniers de guerre ukrainiens, s'est écrasé mercredi 24 janvier 2024 dans la région de Belgorod, dans le sud de la Russie près de la frontière avec l'Ukraine, a déclaré le ministère russe de la Défense cité par l'agence de presse RIA.

65 prisonniers de guerre ukrainiens

Parmi les personnes à bord de cet Iliouchine Il-76 se trouvaient 65 prisonniers de guerre ukrainiens qui devaient être échangés, six membres d'équipage et trois autres personnes, a ajouté le ministère de la Défense. On ignore la cause de la chute de cet appareil.

Une vidéo diffusée sur la messagerie Telegram par le compte Baza, lié aux services de sécurité russes, montre un gros avion chuter vers le sol et exploser dans une immense boule de feu. Le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov a fait état d'un "incident" dans le district de Korotchanski, au nord-est de la ville de Belgorod. Il a annoncé qu'il se rendait sur place. Des enquêteurs et des secouristes se trouvent déjà sur les lieux, a-t-il dit.

La région de Belgorod déjà ciblée

Quant à Viatchieslav Volodine, le président de la Douma russe, la chambre basse du Parlement, il accuse Kiev d'avoir abattu l'avion.

Le Kremlin, interrogé sur cet événement qui survient près de deux ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, a déclaré qu'il se renseignait. La région de Belgorod a été la cible régulière d'attaques de la part de l'Ukraine ces derniers mois, dont un tir de missile qui a fait 25 morts en décembre.

L'Ukraine n'a pas encore réagi à ce crash. Mais les médias RBK Ukraine et Ukraïnskaïa Pravda, citant des sources au sein de l'armée, affirment que l'appareil transportait en fait des missiles S-300, un modèle utilisé pour frapper le territoire ukrainien précisent nos confrères de France info.