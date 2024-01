Laissac-Sévérac l'Église. Le marché se mobilise pour les "Pièces jaunes"

Mardi dernier, la mairie de Laissac-Séverac-l’Eglise et la Fédération des marchés de France se sont mobilisés pour soutenir l’opération Pièces jaunes. En effet, la commission du marché des commerçants non sédentaires a répondu favorablement à la demande de la représentante des marchés de France Aveyron, Cindy Lopès, qui souhaitait intégrer le marché de Laissac dans son action de soutien à l’opération "Pièces jaunes".

C’est ainsi que la mairie a dressé un stand accueillant les clients du marché, leur offrant de la fouace, une boisson et des friandises tout en leur suggérant de remplir les boîtes placées à cet effet.

Les clients du marché ont manifesté leur soutien en remplissant consciencieusement les boîtes mises à leur disposition et se sont montrés très généreux car, en fin de marché, elles étaient pleines et ont été immédiatement remises au bureau de poste. Belle action en faveur des enfants et adolescents hospitalisés !