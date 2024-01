Espalion. Mauvaise passe pour l’équipe fanion qui accumule les pépins

Samedi soir, le public était venu nombreux soutenir son équipe pour la réception de la réserve de l’Union pour ce premier match à domicile de 2024.

Les seniors garçons du HBCE sont dans une mauvaise passe au niveau des résultats mais également de leur effectif avec un nouveau forfait enregistré la veille et ce jusqu’à la fin de saison pour l’arrière Fixes. Sur le groupe présent en début de saison, pas moins de quatre joueurs titulaires habituels manquent sur la feuille de match. Le début de match est très équilibré et chaque équipe profite, tour à tour, des exclusions temporaires des adversaires pour passer devant mais sans jamais réussir à se détacher. Le capitaine Mastropièri se fait sévèrement disqualifier à la 24e alors que les deux formations sont dos à dos (11-11). Mais les Espalionnais font preuve de solidarité pour rejoindre les vestiaires avec un score favorable de 15-13. Dès la reprise, les hommes de Kojic font face à un nouveau forfait avec la sortie sur blessure de Anisset touché au niveau de la pommette. Les visiteurs repassent devant (18-19 à la 42e) et le HBCE se voit infliger une double exclusion… Mais loin de se laisser abattre par ces différents coups durs les Aveyronnais font preuve une fois de plus d’une grande cohésion et combativité, notamment défensivement, avec Beillot en dernier rempart. Lhéritier inscrit son 8e but de la soirée pour permettre aux rouges et jaunes de prendre le plus gros avantage d’une équipe sur le match : 24-21 à la 49e. Malheureusement les efforts fournis et le manque de rotation sur la base arrière semblent avoir atteint les organismes et l’efficacité devant le but est réduite à néant. À 20 secondes de la fin du match, sur un tir détourné, le portier espalionnais cafouille la balle et les Toulousains repassent devant. La dernière possession du HBCE ne donnera rien et les arbitres sifflent la fin du match sur un score de 24-25.

Cruelle défaite enregistrée par l’équipe fanion qui voit les formations du bas de tableau se rapprocher dangereusement. Si les joueurs ont montré un autre visage que lors des précédents revers, il est impératif que cela se traduise la semaine prochaine par un résultat positif avec la réception de Vaunage.