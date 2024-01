Saint-Amans-des-Cots. Rencontre intergénérationnelle entre écoliers et résidents de Saint-Jean

Dans le cadre de leur bac ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne), Clara Gombert et Maëlys Loubet ont effectué une rencontre intergénérationnelle à la résidence Saint-Jean entre les résidents et les enfants de l’école maternelle. Les résidents ont été sollicités pour revivre des souvenirs d’antan avec un coin d’école d’autrefois.

Clara et Maëlys ont su rendre ce moment magique en parvenant à émouvoir tout en mettant des étoiles dans les yeux des seniors comme dans ceux des enfants. Ce moment convivial s’est terminé autour de chansons, d’une bonne galette avec des couronnes fabriquées sur place.

Les deux jeunes intervenantes remercient tous les résidents et les enfants, les enseignants de leur Lycée Louis-Querbes, Mme Trauchessec, la directrice de l’école primaire et son équipe, Mme Conquet, la directrice de l’Ehpad Saint-Jean, le service animation et tout le personnel.