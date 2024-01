Rignac. Toujours en piste avec le Soulicou

Le club des Aînés du Soulicou a bien débuté l’année. Pour ce premier thé dansant, la piste de danse était bien remplie. Aldo Féliciano était à l’animation. Avec des airs aux teintes cuivrées et son talent de trompettiste, il a réjoui les danseurs dans une ambiance conviviale avec des tangos, valses, musettes, pasos, rocks et autres. Un goûter (nid d’abeille, clémentine, boisson et café) a provoqué une pause bienvenue pour repartir de plus belle. Pour rappel, samedi 27 janvier à 14 heures à l’espace André-Jarlan aura lieu l’assemblée générale du club : tous les membres sont invités à y participer ainsi que tous les retraités qui souhaitent rejoindre le club. Les inscriptions pour le repas du club qui se tiendra le samedi 10 février au Racanel y seront prises.