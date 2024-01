Comps-la-Grand-Ville. Un après-midi jeux de société proposé par l’association Toutaki

C’est ce dimanche 28 janvier qu’aura lieu l’après-midi jeux de société dans la continuité de l’ouverture de la ludothèque en novembre 2023. L’association met les jeux à disposition. Cependant chacun peut apporter d’autres jeux à faire découvrir et en emprunter un ou plusieurs de son choix.

Ce 28 janvier dès 15 heures à la salle de la Maïre de Diu, les organisateurs seront sur place pour accueillir grands et petits. Une petite restauration aura lieu sur place avec crêpes chaudes préparées sur la plaque billig comme à la crêperie ! Boissons chaudes et froides accompagneront les crêpes.

L’entrée est gratuite, ouverte à tous, y compris aux habitants des communes voisines, adultes et enfants, adhérents ou non adhérents à l’association Toutaki. Les enfants devront être accompagnés.

C’est aussi une bonne occasion de découvrir l’association, qui propose de nombreuses activités et de nouer des relations, enfants ados ou adultes. Pour plus d’infos on peut contacter Claire au 07 69 59 22 24.