Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Une équipe rajeunie à la tête du comité des fêtes de la rive droite

Lors de l’assemblée générale du comité des fêtes de la rive droite, le président, Alain Combacau, après avoir présenté un excellent bilan de l’année écoulée, annonçait qu’il souhaitait démissionner de ses fonctions après avoir œuvré de très nombreuses années au comité. L’ensemble du bureau est démissionnaire, aucun candidat ne s’est présenté.

En suivant, une nouvelle réunion était programmée pour élire un nouveau bureau, mais elle n’a pas permis d’en constituer un, vu le peu de participants. Un appel à candidature a été lancé à de nouveaux bénévoles jeunes et moins jeunes.

Une réunion s’est donc tenue tout récemment, à la galerie Lenoir. Cette fois-ci, l’appel a été entendu, puisque la mobilisation, notamment des jeunes a permis de venir renforcer l’effectif du comité, et de constituer un nouveau bureau rajeuni, pour la plus grande satisfaction des anciens membres. Voici sa composition : coprésidents : Hubert Reylet et Noa Hermet ; vice-président : Bruno Mercadier ; trésorière : Nicole Combacau ; trésorière adjointe : Jacqueline Teton ; secrétaire : Christine Reylet ; secrétaire adjoint : Antony Auguy.

Dès à présent, la nouvelle équipe s’est mise à l’œuvre avec enthousiasme pour préparer la fête des 3 et 4 août. Une réunion de préparation aura lieu courant février si vous le souhaitez vous pouvez venir les rejoindre. Ils vous réserveront le meilleur accueil.

Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pendant de très nombreuses années au sein du comité et félicitations à la nouvelle génération pour son investissement au sein du comité qui va bientôt fêter son 100e anniversaire.