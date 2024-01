Football : vers un Rodez au quasi complet avant la réception de Laval

Les Ruthénois (8es) accueillent samedi soir (19 heures), pour le compte de la 22e journée de Ligue 2, la plus grosse surprise du début de championnat, Laval (4e), avec un groupe fourni.

Trois matches en huit jours, même pas peur ! En tout cas, la formation ruthénoise emmenée par le coach Didier Santini est au quasi complet pour le troisième duel de la semaine, la réception samedi des Tangos, quatre jours après le prolifique déplacement à Guingamp (3-3) et sept de la réception de prestige de l’AS Monaco en 16e de finale de la Coupe de France (1-3).



Buades en soins



Seul le défenseur gauche Joris Chougrani manquera à l’appel, soignant toujours une entorse du genou. Entorse de stade 2, impactant, pour rappel, le ligament interne mais pas les croisés. Son retour devrait se faire fin février, voire début mars.

Ce jeudi néanmoins, un autre joueur n’a pas participé à la séance matinale qui s’est déroulée au complexe de Vabre sous le brouillard, les ordres de l’adjoint Emerick Darbelet et les yeux du principal Santini. En effet, Lucas Buades était « en soins » selon son club, toujours embêté par son dos, qu’il s’était bloqué en début d’année civile. De quoi remettre en cause sa présence dans le groupe sang et or demain soir ? Pas sûr.