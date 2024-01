Rodez : le club de rugby transforme l'essai en mettant l'innovation au coeur du forum des métiers et de l'orientation

Le forum des métiers et de l'orientation, organisée par la commission formation et emploi d'Aveyron Rodez rugby a eu lieu ce mercredi 24 janvier, au stade Paul-Lignon. Une opportunité pour les étudiants de découvrir des métiers à grande valeur ajoutée.

Eviter de se faire plaquer sur le marché de l'emploi. C'est la deuxième année que l'Aveyron Rodez rugby organise son forum des métiers pour les jeunes sportifs en clubs et qui n'ont jamais le temps d'aller aux portes-ouvertes.

Tous les jeunes publics y compris les non-sportifs

C'est en tous les cas, l'un des arguments qui a motivé Véronique Bernad, présidente de la commission emploi formation de l'Aveyron Rodez rugby pour se lancer sur cet événement. Ce mercredi, il était organisé dans la salle de réception du stade Paul-Lignon et était ouvert à tous les jeunes publics, y compris les non-sportifs.

Des entreprises innovantes

Si les élus ont fait le déplacement, comme Magali Bessaou pour le Département ou encore le préfet pour l'Etat, les étudiants et leurs parents étaient là aussi. Plus d'une vingtaine d'entreprises ont répondu, tour à tour, aux futurs étudiants, qui préparent leur parcoursup. "Ce forum se distingue des autres, dans le sens où nous voulons avoir des entreprises innovantes, high-tech et qui donnent du concret aux jeunes, sur leurs futurs postes", ajoute Véronique Bernad.

L'école Holberton spécialisée dans le développement informatique

Un vœu exaucé puisque quelques pépites ont répondu à l'appel. Il s'agit par exemple de l'école Holberton, spécialisée dans la formation du développement informatique, web, le codage....Cette "digital school" est née dans la Silicon Valey. Elle est arrivée à Rodez grâce à des mécènes et surtout le Fond'Actions Jeune, dont le délégué, Bertrand Rouanet, mouille sa chemise pour la faire connaître. Il est vrai qu'avec ses atouts – formation gratuite, sous conditions, sans prérequis, sans limite d'âge et diplômante - elle détonne dans le paysage aveyronnais.

Des fleurons industriels

À ses côtés, des fleurons industriels ou dans l'énergie étaient aussi présents pour séduire les jeunes étudiants. EDF qui "embauche une dizaine de salariés par an", est "le premier recruteur en alternance en France", assure Alain Picasso, responsable du développement économique des territoires hydrauliques. Eiffage était aussi présent avec des outils innovants pour donner envie aux étudiants d'intégrer les centaines de métiers exercés, au sein de cette multinationale. Dans les nouveautés, citons également une école tout récemment installée sur Rodez, Tetranergy. Cette "business school" s'adresse aux 18-26 ans, à partir de Bac+2. Elle est spécialisée dans la formation au commerce, à l'immobilier, au tourisme, les banques et les assurances et se veut complémentaire de la CCI.