Espalion. Un rendez-vous annuel marqué par la convivialité

Chaque année, l’association de la Retraite sportive organise son repas : un événement convivial et festif.

Cette année, les adhérents se sont retrouvés dans la salle de restaurant "Aux portes des Monts d’Aubrac". L’après-midi a été coorganisée par les bénévoles de l’association et le directeur de l’établissement, Franck Gracieux.

À la suite de la présentation des vœux sportifs par la présidente, les convives ont dégusté avec plaisir un délicieux repas de fête préparé par Éric et son équipe. Les plats ont remporté l’approbation générale.

Une agréable surprise musicale a également enchanté l’assemblée, avec Lauriane Recoules offrant un one woman show qui a ravi les participants grâce à sa voix unique et légère. Les animatrices de l’activité danse de la Retraite sportive, à savoir Claude, Éliane et Nicole, ont saisi l’opportunité pour entraîner de nombreuses personnes sur la piste de danse. Et elles ne se sont pas trop fait prier, si bien que la soirée s’est prolongée jusqu’à une heure avancée. Néanmoins, l’engagement pour le sport et le goût de l’aventure restent au premier plan.

Avec enthousiasme, Paulette a souligné les prochains séjours de randonnée à venir, planifiés à Lamoura dans le Jura du 20 au 26 mai, suivi du Lioran du 4 au 6 juillet. Un moment phare en perspective est la journée départementale de la retraite sportive, fixée au jeudi 27 juin sur l’Aubrac.

Coorganisée avec les clubs d’Onet-le-Château et d’Entraygues, cette journée offre une opportunité exceptionnelle de célébrer la passion sportive à l’échelle locale. En dernier lieu, des activités sportives "découvertes" sont fréquemment offertes, telles que la galette/loto prévue le jeudi 8 février, ainsi que l’excursion à Toulouse pour assister au concert "Starmania".

La saison 2023-2024 prendra fin avec la célébration traditionnelle du repas champêtre le mardi 2 juillet, marquant ainsi la clôture de cette période riche en événements et en partages sportifs.