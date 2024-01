Laissac-Sévérac l'Église. De nouveaux propriétaires au camping

Arrivés de Savoie en octobre dernier, Delphine et Stéphane Gonneau et leurs deux fils ont débuté une nouvelle aventure en prenant les rênes du camping "La grange de Monteillac", succédant ainsi à la famille Cantaloube à l’origine de cette structure.

Depuis cet automne, ces nouveaux arrivants dans la commune ont entrepris de procéder à l’entretien du camping : élagage, rafraîchissement, nettoyage en tous genres. Ils souhaitent rester dans l’esprit des propriétaires précédents tout en apportant leur touche personnelle.

Dès la saison 2024, ils envisagent de développer la location de vélos, d’implanter un minigolf, et d’installer une salle de musculation.

Le camping fonctionnera du 12 avril au 30 septembre mais le bar et le restaurant, ouvert à tous, campeurs et population locale, accueillera les clients un peu plus tard (les dates seront communiquées ultérieurement).

Les animations habituelles de la saison estivale seront maintenues, avec aussi au programme, quelques surprises un peu insolites.

Nul doute que cette sympathique famille qui apprécie pleinement la vie rurale, son calme, sa population accueillante et serviable et sa gastronomie, se montrera à la hauteur de ce nouveau défi !