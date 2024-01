Onet-le-Château. Hip-hop et danses urbaines en vedette sur la scène de la MJC

En décembre, Antoine et la MJC ont eu idée de mettre en vente les places pour le stage. Ainsi, les jeunes du club ont pu trouver sous le sapin leur précieux sésame pour accéder au stage !

C’est ainsi que 40 élèves du club mais aussi des élèves de Romain prof de hip-hop à Saint-Cyprien et d’autres danseurs ruthénois ont participé à ce stage de haut niveau animé par deux danseurs professionnels : Nyudil et BBoy Randy. Deux pros et donc deux groupes : les plus petits et les ados-adultes qui ont pu progresser sur deux styles de danses différents, l’afro hip-hop avec Nyudil et le BBoying avec Randy.

L’objectif étant de permettre aux danseurs de se perfectionner pour les futures battles au cours desquelles ils pourront affronter d’autres danseurs, mais aussi apprécier d’autres techniques et d’autres styles. À la fin du stage, séances photos et dédicaces étaient de mise, avant de faire une belle démonstration devant les parents ! Un bilan très positif, car les danseurs ont pu recueillir de précieux conseils pour le spectacle de fin d’année, qui aura lieu le 12 juin à l’Athyrium. Cette soirée spectacle, ouverte à tous, réservera son lot de surprises avec comme chaque année les prestations des élèves, les battles, mais aussi les performances de danseurs pros spécialement invités pour l’occasion. Plus d’infos sur Instagram : OnetHipHop

Zoom sur la carrière des deux danseurs pro

Boy Randy est né à Istres (Bouches-du-Rhône). À 9 ans, il part vivre à La Réunion et y découvre les danses urbaines auprès de danseurs locaux. Puis, il intègre l’association "Génération 430" où il évoluera jusqu’à gagner les premiers prix en duo, au concours régional et national en 2010, puis décrochera le titre de vice champion au concours international de Power Move à Miami (USA). Il approfondit ensuite ses connaissances à l’Académie internationale de danse à Paris, suivi d’un cursus à Toulouse, au centre James-Carles.

Quant à Nuydil, danseur toulousain originaire du Gabon, il est professeur à la Breaking school de Toulouse, il fait également partie du crew "La Meute", avec lequel il a remporté la deuxième place au concours international de danse "Master of dance".