Decazeville. "La Poka" débute son aventure culinaire

La Poka, un nouveau restaurant proposant des "Bowls" complets, va ouvrir ses portes à Decazeville.

Le restaurant la Poka a ouvert ses portes cette semaine, au 71, rue Cayrade, à l’ancien bar des Halles, qui était une véritable institution decazevilloise, très populaire naguère. Fabien Rodrigues, natif de la ville, est déjà bien connu des habitants du Bassin pour ses animations musicales ou pour ses jus de légumes non pasteurisés et sa ferveur pour l’alimentation saine.

Cette fois, il invite les intéressés à découvrir bien son restaurant La Poka, qui propose "des bowls sains, sans jamais sacrifier le plaisir gustatif".

Que ce soit pour un repas sur place ou à emporter, ce lieu propose des boissons, du poisson frais, de la viande marinée, des fruits et légumes, des graines germées et aromates cultivés sur place, des desserts originaux et végétaux. La salle, récemment rénovée, offre un espace intime de 18 places. Étant donné l’engouement attendu, il est conseillé de réserver votre table.

"Les premiers jours affichent déjà complets. Les réservations peuvent être effectuées via SMS ou appel au 06 14 02 52 86. Pour rester informé des actualités, suivez la Poka sur Facebook et Instagram. On attend donc les amateurs nombreux pour une aventure culinaire inoubliable à la Poka", se réjouit le néorestaurateur decazevillois.

Les horaires d’ouverture, du mercredi au dimanche, offrent la possibilité de manger tant le midi, de 12 heures à 15 heures, que le soir, de 18 heures à 22 heures.