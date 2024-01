Saint-Amans-des-Cots. Les nouveaux sweats ont porté haut la section APPN

Les 28 élèves de la section sportive activités physiques de pleine nature du collège de la Viadène ont reçu leur nouveau sweat pour l’année 2024.

Grâce à la vente de 500 calendriers, ils ont autofinancé ces textiles techniques. Estampillés du cerf de l’Aubrac, nul doute qu’ils porteront haut les couleurs du collège nord aveyronnais.

Et l’attente aura été de courte durée car 3 jours plus tard, lors du championnat d’académie UNSS de duathlon-run and bike, cinq élèves sont devenus champions d’Occitanie à Albi : Yuna, Maée, Augustin, Romuald et Romane en jeune officielle.

Et cette performance leur ouvre les portes du championnat de France qui aura lieu du 5 au 9 février à Porticcio en Corse !

Malheureusement, Romane n’a pas été sélectionnée comme jeune arbitre mais ses quatre camarades feront tout pour réussir la meilleure performance possible et pourquoi pas rêver de Marseillaise…