L'état des routes en Aveyron : plaques de verglas et de givre, voici les secteurs délicats ce vendredi 26 janvier

Dans son bulletin d'état des routes de ce vendredi 26 janvier 2024, le Département appelle les usagers "à la plus grande prudence" sur l'ensemble du réseau routier

Les températures relevées sont comprises entre +1° et +8°. On liste ici l'état du réseau routier départemental (hors RN 88 et A75) ce vendredi 26 janvier 2024.

Le Département recommande la plus grande prudence aux usagers de la route amenés à circuler. Vous pouvez suivre l'état des routes du réseau départemental sur inforoute12.fr.

Nord Aveyron

En raison de la présence de verglas localisé au-dessus de 1000 m d’altitude sur le secteur de l’Aubrac (notamment RD 987 et 900), le réseau routier concerné présente des conditions de circulation délicates (plaques de givre). Les interventions sont en cours.

Centre Aveyron, Ouest Aveyron et Sud Aveyron

Les conditions de circulations sont normales sur le reste du réseau.