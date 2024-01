Onet-le-Château. L’expo des enfants est à voir !

En novembre dernier, la médiathèque a accueilli l’illustratrice jeunesse Gaya Wisniewski. Les deux classes des CE1 de l’école Jean-Laroche et des CM1 de l’école des Genêts ont participé à cette rencontre, où elle leur a proposé une lecture de son album "Mon bison", illustré à la technique du fusain ; technique qu’elle leur a présenté à la suite d’un moment d’échanges autour de son métier, de ses albums, etc. À la suite de la rencontre avec l’illustratrice à la médiathèque, les élèves ont dessiné en classe, à la manière de Gaya. La médiathèque a récupéré l’ensemble de leurs créations autour du fusain et de l’album "Mon bison". Œuvres qui sont exposées à la médiathèque, jusqu’à la fin des vacances scolaires de février.