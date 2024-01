Espalion. En 2024, l’investissement sera soutenu

Le 25 janvier, la communauté de Communes Comtal, Lot Truyère, a exprimé ses vœux depuis son siège.

Dans la nouvelle salle de conseil, le président de la communauté de communes, Nicolas Bessière, accompagné d’élus du conseil communautaire, a présenté ses vœux devant une assemblée réunissant des représentants d’institutions, d’organismes, d’associations, d’entreprises, ainsi que des agents intercommunaux et municipaux.

Le président de la communauté de communes a présenté des données clés soulignant son importance, regroupant 21 communes, plus de 20 000 habitants, sur une superficie de 950 km², et environ 3 000 entreprises.

Le budget principal s’élève à 18 millions d’euros, dont 7 millions sont redistribués aux communes du territoire.

Réalisations en 2023

En 2023, la Com’Com a réalisé diverses actions et réalisations. Sur le plan culturel, plus de 50 représentations ont eu lieu dans les 21 communes, avec le déploiement du Réseau des bibliothèques sur 14 d’entre elles. Un projet d’œuvre d’art refuge à Bessuéjouls, inspiré de celui créé à Golinhac, et l’opération Païs menée en collaboration avec le Département ont remporté un vif succès.

Dans le secteur touristique, des travaux ont été effectués à Espalion pour assurer la sécurité des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques. Des aménagements ont également été réalisés à Saint-Côme. En matière d’urbanisme, le PLUi est en cours d’élaboration, avec des préoccupations concernant le ZAN.

Dans le domaine de la santé, six Maisons de santé existent, et des investissements ont été faits pour équiper de climatisation les Maisons de Villecomtal et d’Estaing.

En sport, la communauté a étendu le Trail d’Aqui à 500 km. Économiquement, la communauté est la troisième force du département, avec un projet de réaménagement à Espalion et l’achèvement de l’aménagement des Calsades 4 à Bozouls. Sur le plan social, la compétence s’étend à la petite enfance, avec cinq crèches en régie directe, un Relais Petite Enfance déployé sur les communes, un service de transport à la demande, le Point info seniors pour les aînés, et des subventions aux Espaces emplois formation et centres sociaux. La nouvelle crèche d’Espalion est prévue avant l’été.

Sur le plan environnemental, des travaux d’assainissement ont été réalisés à Ceyrac et Sébrazac, avec l’acquisition d’un camion hydrocureur supplémentaire.

La voirie a bénéficié de travaux d’un montant d’un peu plus de 1,20 M€.

La mutualisation s’est renforcée avec l’acquisition d’un camion balayeuse et des marchés groupés pour divers équipements comme les défibrillateurs, les extincteurs et les trappes de désenfumage.

Projets 2024

En 2024, plusieurs projets économiques, environnementaux et d’urbanisme sont prévus. Sur le plan économique, l’étude d’impact pour les Calsades 5 à Bozouls sera lancée, l’aménagement des Glèbes 2 à Espalion débutera, et la zone de Lioujas 4 sera préparée avec des études environnementales en cours.

Du côté environnemental, la station d’épuration de Gages sera concrétisée, les projets de réhabilitation des villages de Saint-Julien-de-Rodelle et Aboul seront lancés, et des études préalables au remplacement de la station vieillissante de Golinhac seront initiées.

En matière d’urbanisme, le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration, avec la phase du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les grandes orientations basées sur les enjeux identifiés dans le diagnostic établi en 2023.