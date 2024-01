Montrozier. Le restaurant de la plaine a changé de propriétaire

Le restaurant de la Plaine à Gages change de propriétaire et ouvre ses portes le 1er février, dès 7 h. Mme Lecomte, ancienne propriétaire, a remis la symbolique clé de l’établissement devant l’objectif. "Il m’a fallu attendre mes 43 ans pour enfin sauter le pas et ouvrir mon propre restaurant", confie Sophie Dijols. "Le projet est ambitieux, il y a tout à refaire, poursuit-elle, mais le but est de redynamiser les lieux, en offrant une ambiance décontractée et originale. Nous avons agencé la salle du bar et de restauration. Tout a été refait avec des équipements très fonctionnels". Le reste se fait en suivant. L’intention est d’ouvrir une pizzeria spacieuse de 50 couverts où des soirées à thèmes petits concerts et animations sont prévus. Sophie Dijols, Aveyronnaise, qui vit à Layoule est une petite fille de cafetier de Laguiole. Elle est déjà à la tête d’un service traiteur spécialisé dans l’aligot à Bozouls. Service qu’elle met en place dans son établissement. C’est dire si cette pétillante professionnelle connaît son domaine. Pour compléter son équipe, elle recrute un pizzaïolo et des serveurs. Pour tout renseignement : 06 72 21 69 14.