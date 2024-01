Onet-le-Château. Le vernissage de l’expo "Incarnation", c’est ce jeudi à la galerie des Capucines

"Incarnation", c’est une belle et longue histoire d’amitié entre Claire Cassat et Pierre Lehmann, entre la dessinatrice et illustratrice et le charpentier devenu sculpteur. Leur désir le plus fou était justement d’aller au bout de leurs rêves en partageant leurs univers, leur sensibilité et leurs émotions et cette exposition que vous pourrez découvrir à la galerie de capucines de la MJC, du 1er au 22 février, en est la concrétisation.

"Ensemble, nous avons réussi à franchir le pas, celui d’incarner notre pratique artistique, ce qu’on est réellement, entre les sculptures en pierre et en bois de Pierre et mes portraits au dessin et à l’aquarelle. Cette expo a vraiment du sens pour nous… ", explique Claire Cassat.

Mais cela a encore plus de sens quand on sait que les deux artistes ont également invité Antonin Gissinger pour "représenter" le volet poésie, l’écriture et l’art d’écrire : "Antonin anime aussi des ateliers d’écriture et il en animera un la veille justement du vernissage (NDLR : mercredi 31 janvier). Ce dernier se déroulera au cœur de l’expo, pour que les enfants (entre 8 et 10 ans) qui y participeront, puissent s’imprégner de ce qui est proposé pour écrire". D’autres temps forts seront proposés, comme par exemple l’expo de dessins des enfants de l’atelier de Claire "parce que chaque œuvre, chaque dessin, chaque poésie a une histoire à partager…". Le vernissage de l’exposition "Incarnation" est ouvert à tous et se déroulera le jeudi 1er février, à 18 h 30, à la galerie des Capucines de la MJC.