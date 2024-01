VIDEO. Des "ice bars" à Marrakech à la formule 1 de Kimi Räikonnen, l'Aveyronnais Michel Authier est un véritable as de la glace

Après avoir arpenté le monde, le sculpteur de glace Michel Authier se fait une joie de revenir en Aveyron, à Florentin-la-Capelle, pour partager son savoir-faire.

Un sculpteur de glace sur l’Aubrac. Voilà l’animation toute trouvée pour égayer les stations de ski. En attendant, Michel Authier, se fait une joie de revenir chez lui. Installé à Florentin-la-Capelle, il est à deux pas, à vol d’oiseau, d’Entraygues où ses parents ont été pharmaciens. Lui, il guérit les maux en brisant la glace. Des sculptures forcément atypiques et magnifiques qui l’ont amené à participer à des événements autour du globe.

"La glace est un prétexte à voyager, elle permet la rencontre." La découverte de l’autre est ce qui fait vivre et vibrer Michel Authier. D’autant que l’anecdote est savoureuse pour celui qui est pâtissier de profession, alors installé à Aurillac. "Mon congélateur était tombé en panne une nuit, j’ai pris un seau pour enlever la glace et j’ai démoulé comme un pâté de sable…"

Michel Authier maîtrise l’âge de glace. Photo - Michel Authier

Et Michel Authier ne s’est plus arrêté de ciseler, tronçonner, poncer pour donner vie à des œuvres forcément éphémères. Comme il vient de le faire lors de démonstrations et d’ateliers aux marchés de Noël à Espalion et à Saint-Amans-des-Côts. "Je vois l’émotion dans les yeux des gens, c’est ce partage qui me fait continuer. Quand j’étais pâtissier, j’étais frustré car je ne pouvais pas le voir."

Créer à moins 12 degrés

Dans son atelier, Michel Authier exerce sous une température de moins douze degrés. Les doigts qui s’engourdissent au point de ressentir la brûlure, la création est à ce prix. La brillance, l’éclat, la transparence et l’éphémère évidemment, cet ensemble participe à la beauté de cet art dont la formation est celle de la pâtisserie. Du CAP au Mof (Meilleur ouvrier de France), le rêve (et l’exigence surtout), tout est permis.

Des sculptures plus grandioses les unes que les autres. Photo - Michel Authier

Son site internet énumère quelques exploits et des événementiels. Des "ice bar" à Marrakech, des commandes pour Courchevel, les souvenirs s’égrènent. Michel Authier en a autant pris plein les yeux qu’il en a donné. "Je me souviens d’une demande pour les 40 ans d’un abattoir en Nouvelle-Calédonie qui avait été vidée pour l’occasion. Je suis resté un mois là-bas, c’était merveilleux."

Il y a eu aussi cette sculpture de la Formule 1 du pilote Kimi Räikkönen lors du grand prix de Monaco. Mariages, baptêmes, anniversaires, marchés de Noël, fêtes entre amis, les sculptures sur glace se répandent comme neige au soleil de minuit.

Faire parler de Florentin

Et c’est loin d’être fini. Michel Authier compte bien animer, faire vivre Florentin, l’Aubrac comme il l’a fait pendant les fêtes de Noël pour rapprocher les gens. Créer l’émerveillement. Devant une sculpture sur glace, né le regard d’enfant. Un enfant qu’il est toujours, lui qui ne compte pas les heures. Comme le temps passé à l’époque sur la route pour rallier Aurillac à Narbonne. "Comme j’étais pionnier, c’est par le biais d’une connaissance à la Glacière Narbonnaise que j’ai pu, à l’époque, me fournir en bloc de glace, disposer du stockage et fabriquer la glace."

Outre son atelier, il aménage son hangar pour voir toujours plus grand. Photo - Michel Authier

Car cette passion, cette profession, demande de la place. Perché sur les hauteurs de Florentin, sur une route du bout du monde à Couvignou, non loin de la grange du Périé où Entraygues prend de la hauteur, Michel Authier a trouvé son nid douillet et les grands espaces pour donner vie à ses sculptures. Trouver l’inspiration et la sérénité. Le calme et l’éternité. Outre son atelier, il aménage son hangar pour voir toujours plus grand.

Plus de vingt ans d'expérience

Après plus de vingt ans d’expérience, Michel Authier a gardé l’enthousiasme et l’humour des premiers jours pour celui qui est devenu "docteur en glaciologie à North Pole". Conscient, comme dit le slogan, que tout passe, tout lasse, sauf les glaces !

Contact au 06 08 57 52 20 ; www.glace.fr.