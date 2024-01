CAN 2024 : deux matchs dont un choc Sénégal-Côte d'Ivoire, voici le programme de ce lundi 29 janvier

Suite des huitièmes de finale de la coupe d'Afrique des nations, ce lundi 29 janvier 2024. Deux matchs sont au programme, dont un choc entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

La coupe d'Afrique des nations continue d'offrir ses huitièmes de finale, ce lundi 29 janvier 2024. Deux matchs sont au programme !

Un choc immense

Pour commencer, le Cap-Vert et la Mauritanie vont se disputer le cinquième ticket pour les quarts de finale, dès 18 heures. Les deux nations n'ont pas vraiment vécu le même tournoi : invaincus, les Cap-Verdiens ont terminé premier de leur groupe quand leur adversaire du jour a, lui, chuté a deux reprises, validant sa qualification grâce à sa présence dans les quatre meilleurs troisièmes.

Le grand choc de la soirée et, incontestablement, de ces huitièmes de finale, est le match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Tenants du titre, les partenaires de Sadio Mané ont réalisé un premier tour parfait, remportant leurs trois matchs. En face, les Ivoiriens, hôtes de cette CAN, ont été au bord du précipice. Ils doivent leur salut à une victoire du Maroc contre la Zambie, les plaçant parmi les meilleurs troisièmes.

Où et quand suivre les deux matchs ?

: Cap-Vert - Mauritanie, diffusé sur beIN Sports 1 21 heures : Sénégal - Côte d'Ivoire, diffusé sur beIN Sports 1

Qui sont les premiers qualifiés ?

Les huitièmes de finale ont livré la moitié de leur verdict. Quatre des huit équipes qui prendront part aux quarts sont connues : l'Angola et le Nigéria se sont qualifiés samedi. La Guinée et le Congo ont fait de même, ce dimanche. Avec, pour rappel, une séance de tirs au but entre l'Egypte et la RDC qui a vu le gardien de Rodez, Lionel Mpasi, offrir la gagne aux Léopards, en réussissant sa tentative.