Rodez, dixième ville de France et première ville d'Occitanie où il fait bon vivre : "C’est une véritable fierté", réagit le maire Christian Teyssèdre

Comment expliquez-vous la réussite de Rodez dans ce classement au fil des années ?

C’est avant tout un classement collectif. Il récompense les efforts des professionnels, nos Ehpad, notre hôpital et bien sûr nos entreprises. On a un taux de chômage extrêmement faible, de 4,4 %, une balance commerciale positive… En termes d’équipements, nous avons trois musées, un stade neuf… Et les résultats s’améliorent puisque l’on intègre pour la première fois le top 10 ! C’est une véritable fierté pour Rodez. On est la ville la mieux classée d’Occitanie, c’est très positif.

C’est également la ville la moins peuplée du top 10…

Les autres villes qui figurent dans le haut du classement ont une certaine notoriété et des atouts que Rodez n’aura jamais, je pense à l’océan par exemple.

Mais ce palmarès met en tout cas en avant des villes d’équilibre, un compromis entre les grandes métropoles et la ruralité, avec un cadre de vie agréable et des services, je pense que cela reflète la réalité.

Après avoir intégré le top 10, quel est l’objectif désormais ?

On veut toujours monter bien sûr. Mais on est très heureux d’être à la dixième place. Toutes les villes veulent figurer en haut du classement et élèvent leur jeu en ce sens. L’important, c’est de ne pas descendre.

En tout cas, cela ne peut amener qu’un plus à Rodez. On est bons dans tous les classements, la ville pour vieillir en bonne santé, parmi les plus sûres, où il fait bon vivre…

Toutefois, où la ville doit-elle progresser ?

Il faut que l’on développe nos formations universitaires scientifiques. Elles permettraient aux entreprises d’avoir des personnes avec des diplômes Bac +5 dont elles ont besoin pour se développer et innover. Et puis, nous avons un véritable enjeu avec la démographie.

On doit se mobiliser dans l’accueil de nouveaux ménages, comme toutes les communes de l’Aveyron d’ailleurs. Il faut se donner les moyens, mais on doit accueillir plus de monde. Car c’est cette population qui créera de la croissance sur le territoire. C’est un vrai défi pour Rodez et l’Aveyron.