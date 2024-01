Laguiole. Conforter l’attractivité par le potentiel de logements

Vincent Alazard, maire, a présenté ses vœux entre bilan et projets pour maintenir la dynamique.

Vu le contexte, Vincent Alzard a d’abord évoqué la mobilisation des agriculteurs "pour ce qu’ils représentent dans notre souveraineté alimentaire et l’aménagement du territoire, nous les soutenons".

L’année passée fut celle du recensement qui met en exergue 1 117 actifs pour 1 245 habitants (chiffre consolidé depuis 2021). En revanche, parmi ces actifs, seuls 540 résidents à Laguiole et 51,42 % seulement des 1 089 logements identifiés sont habités à l’année. D’où la volonté marquée de la municipalité de poursuivre le déploiement de la programmation de diversification de l’offre habitat pour aider les entreprises à recruter et conforter les services.

90 à 100 logements

Des réhabilitations sont prévues ou en cours (logements apprentis majeurs Convidadis, immeuble "Boucher") et des logements vont bientôt sortir de terre sur le secteur sud du village avec le lotissement des Oules, les pavillons val d’Aubrac, la résidence intergénérationnelle et le projet immobilier sur la parcelle Pons. Il est possible de réserver. Le maire encourage les projets privés. "Au terme de notre programme habitat et de par notre action, nous allons pouvoir mettre à disposition un potentiel de 90 à 100 logements supplémentaires".

L’amélioration du cadre de vie et des services se poursuit au centre bourg. Les travaux de surface sont prévus à partir de septembre et la liaison douce qui reliera la rue du Valat à la Patte d’oie est confirmée. Le projet Convidadis se construit. "Ce projet participatif nous amène à réfléchir collectivement dans un esprit de mutualisation pour optimiser les espaces et contenir les coûts".

Le pôle multiservices est effectif depuis le printemps dernier grâce à la communauté de communes. Au niveau sécurité du bourg : un "feu récompense" à la sortie de Laguiole vers Espalion permettra de sécuriser le carrefour de Chauchailles. En campagne, les ponts de Malgazet et Rocagel ont été réhabilités, le chemin du Puech du Loup arrangé, plusieurs chemins ruraux débroussaillés, les points d’abreuvements du Capel sécurisés, sans oublier les travaux de voirie sur le secteur des Clauzades, Falgayroles, les Alliats et Fontaniès. Des travaux d’aménagement du terrain de quilles et du hall polyvalent ont été réalisés pour accueillir des compétitions.

Laguiole poursuit son engagement vers la transition énergétique : végétalisation des allées du cimetière (zérophyto), installation d’une borne de recharge rapide, remplacement éclairage Led. L’extinction nocturne continue a permis de diviser par deux la consommation de l’éclairage public. Une consultation publique est en cours sur la définition des ZAEnR (zone d’accélération des énergies renouvelables).

"Conférer un avenir à nos stations !" tel est l’objectif du projet pôle pleine nature 4 saisons. Un master plan avec des nouveaux équipements et services structurants a été présenté en réunion publique. Le maire rappelle que les premiers équipements permettront de lancer la transition et la réversibilité. L’édile a rappelé l’engagement de la communauté de communes et du Département "pour porter l’investissement et le fonctionnement" soulignant "la volonté de créer des emplois à l’année et de rendre supportable le déficit de l’activité neige". Ce projet est possible grâce aux financements du plan Avenir Montagne complétés par la Région. Autre projet structurant : l’aménagement du foirail neuf en espace polyvalent. Le concours de maîtrise d’œuvre est prévu sur le deuxième semestre 2024. "Nous continuons de travailler dans l’esprit du comité des utilisateurs."

Politique culturelle et événements ont marqué l’année dont "la réussite tient au travail coopératif efficace entre les organisateurs et les services municipaux". Un village qui continue d’ancrer ses savoir-faire et d’asseoir sa notoriété : avec la mise en place à d’un CAP Coutellerie, des installations, reprises, de nombreuses récompenses comme le classement de trois entreprises Laguiolaises dans le Top 10 des entreprises les plus visitées d’Occitanie, et

Une reconnaissance qui fait dire à l’édile : "Ce sont bien nos efforts à chacun qui contribuent à cette reconnaissance. Soyons heureux de vivre à Laguiole !"