Espalion. Les handballeurs font preuve de caractère et retrouvent le succès

Pour ce match face à un mal classé, les protégés de Kojic l’avaient guère de droit à l’erreur s’ils voulaient figurer dans la première moitié du classement et espérer disputer les playoffs.

Pour le 1er match de la phase retour de pré-nationale, l’équipe fanion du HBCE recevait Vaunage. Si les Espalionnais avaient réussi à s’imposer en terre gardoise en septembre dernier, le contexte actuel n’était pas des plus favorables. Cependant les dix guerriers du soir savaient qu’un résultat positif était impératif. Sur la première période, l’attaque est très prolifique et le jeu collectif développé permet d’amener le danger par tous les postes, à l’image des finitions de l’ailier Ginisty (7 buts à l’issue du match). La défense se met peu à peu en place et avec Lucido en muraille centrale, les visiteurs ont de plus en plus de mal à se mettre en situation favorable de tirs. À la mi-temps, les locaux regagnent les vestiaires sur un bel avantage de 19-14. À la reprise les Espalionnais sont appliqués et le score continue de grandir jusqu’à + 8 grâce à une nouvelle réalisation de Lhéritier (10 buts sur l’ensemble de la rencontre) : 26-18 à la 40e. La fatigue commence à se fait sentir et la défense adverse est un peu plus pressente mais Parney dans les buts veille au grain pour permettre à ses coéquipiers de conserver un avantage confortable. Le match se termine sur le score de 36 à 32 et les joueurs peuvent célébrer cette victoire en communion avec un public venu encore une fois en nombre.

Bonne pour le moral cette victoire l’est aussi pour le classement car même si le HBCE se trouve à la 5e place, la poule est tellement serrée que les hommes de Kojic sont en même temps à 3 points du podium mais aussi à 3 points des places de barragistes… Il faudra donc enchaîner dès la semaine prochaine lors du derby face au ROC samedi soir au gymnase des glycines d’Onet.