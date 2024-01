CAN 2024 : les surprises s'enchaînent, voici le tableau des quarts de finale de la compétition

Les huitièmes de finale de la coupe d'Afrique des nations sont terminés. Ils se sont conclus par l'élimination surprise du Maroc. Voici le tableau des quarts.

C'est fait : les huitièmes de finale de la coupe d'Afrique des nations ont livré leur verdict, avec les dernières affiches qui ont eu lieu mardi 30 janvier 2024.

Que retenir de ces huitièmes ?

Parmi les affiches qui ont animé ces huitièmes de finale, certaines ont donné lieu à des surprises. La dernière en date est toute récente : le Maroc, auteur d'un superbe parcours en Coupe du monde il y a à peine un peu plus d'un an, a été éliminé par l'Afrique du Sud (0-2). De son côté, la Côte d'Ivoire, pays hôte et au bord du précipice pendant la phase de poules, a éjecté le Sénégal, tenant du titre, après les tirs au but.

Premiers de leur groupe avant les huitièmes, le Cap-Vert, l'Angola et le Mali verront les quarts, tout comme le Congo de Lionel Mpasi, tombeur de l'Egypte à l'issue des tirs au but conclus par le gardien ruthénois.

Nigeria 2-0 Cameroun

Cameroun Angola 3-0 Namibie

Namibie Cap-Vert 1-0 Mauritanie

Mauritanie Maroc 0-2 Afrique du Sud

Mali 2-1 Burkina Faso

Burkina Faso Sénégal 1-1 (4-5) Côte d'Ivoire

Égypte 1-1 (7-8) Congo

Guinée-Equatoriale 0-1 Guinée

Le programme des quarts

Il ne reste donc plus que huit équipes en lice pour trouver un successeur au Sénégal, vainqueur de la dernière édition. Quel est le programme des quarts ? Le voici :

Nigeria - Angola , le vendredi 2 février à 18 heures

, le vendredi 2 février à 18 heures Congo - Guinée , le vendredi 2 février à 21 heures

, le vendredi 2 février à 21 heures Mali - Côte d'Ivoire , le samedi 3 février à 18 heures

, le samedi 3 février à 18 heures Cap-Vert - Afrique du Sud, le samedi 3 février à 21 heures

Quel tableau pour le dernier carré ?

La suite de la compétition est déjà dessinée. En demi, le vainqueur de Nigeria - Angola affrontera le vainqueur de Cap-Vert - Afrique du Sud. De l'autre côté, le vainqueur de Mali - Côte d'Ivoire défiera le vainqueur de Congo - Guinée.