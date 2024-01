Thérondels. Le maire a souligné la qualité du travail des élus et des équipes communales

Dernièrement, le maire Jean-Michel Guimontheil avait réuni le conseil municipal et les agents communaux pour la présentation des vœux au cours d’un moment de partage et de convivialité.

Dans son mot d’accueil il a tenu à remercier les adjoints et les conseillers pour leur action. Il s’adressait ensuite aux agents et les remerciait pour la qualité de leur travail et de leur implication pour la commune et le bien-être de la population : "Je vous suis très reconnaissant et au nom des élus je vous remercie pour votre dévouement et votre conscience professionnelle."

Il a également remercié Brigitte qui vient en contrat saisonnier appuyer dans leur travail les agents communaux.

Les responsables des différentes commissions sont également intervenus pour présenter le travail accompli au cours de l’année par l’ensemble des équipes au sein desquelles règne une bonne ambiance et qui sont un maillon essentiel de la chaîne de réussite pour l’évolution et la qualité du service public et contribuent au dynamisme et à l’attractivité de la commune.

Le verre de l’amitié et le partage de la galette clôturaient cette agréable rencontre.