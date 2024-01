Rodez : hommage à Missak Manouchian, résistant arménien de la Seconde guerre mondiale, au CGR

Le CGR de Rodez a réalisé une projection du film "L'armée du Crime" dans le cadre de la panthéonisation de Missak Manouchian.

Jeudi 18 janvier 2024, une action s'inscrivant dans la dynamique de la panthéonisation de Missak Manouchian a eu lieu au cinéma CGR à Rodez. Missak Manouchian est un résistant arménien de la Seconde guerre mondiale qui entrera en effet au Panthéon le 21 février.

Ce résistant arménien va entrer au Panthéon

L'hommage au résistant a été porté conjointement par la Direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault et l'Office national des combattants et des victimes de la guerre. Cette présentation historique est effectuée en partenariat avec l'Association des membres de l'ordre des palmes académiques et l'Association nationale des membres de l'ordre national du Mérite.

250 élèves ruthénois sensibilisés

Pour honorer Missak Manouchian, une projection du film "L'armée du crime", de Robert Guédiguian, a été réalisée à destination de 250 élèves ruthénois, issus de trois collèges et de trois lycées. Dans un propos introductif, le rôle de ce résistant fusillé le 21 février 1944 au Mont-Valérien et déclaré mort pour la France, a été présenté aux jeunes.

Le rappeur ruthénois Lombre a aussi repris la lettre de Manouchian, destiné à sa femme, en chantant sur la musique de Louis Aragon intitulée "Le Roman Inachevé", lui rendant ainsi hommage.