Onet-le-Château. Début d’année radieux pour les adhérents de la Retraite Sportive !

Le repas du début d’année est toujours un rendez-vous incontournable pour les adhérents du Club Retraite Sportive des Quatre-Saisons et les participants se sont retrouvés très nombreux, pour ce moment de convivialité, de rencontre et de vœux.

Bernard Chambert, président de l’association, en présentant ses vœux, a remercié Jean-Philippe Kérolian, maire d’Onet-le-Château, Didier Pierre, adjoint aux Sports et au milieu associatif, Michel Soulié conseiller délégué aux sports, pour leur présence à cette manifestation.

Les adhérents présents ? Des retraités aux aspirations de leur âge. Aussi, le président a mis l’accent sur la santé qui s’affirme comme la première des préoccupations pour garder dynamisme et activités sportives. Il a ensuite évoqué le bonheur qui fait partie des vœux le plus souvent évoqués, souhaitant qu’il ne reste pas en l’état d’abstraction, mais soit une intense réalité pour chacune et chacun et pour leurs proches. Il a ainsi repris une définition du bonheur de Paulo Coelho, tout en mesure : "Le bonheur n’est pas d’avoir ce que l’on désire, mais d’apprécier ce que l’on a". Bernard Chambert a souligné que l’ambition de la Retraite Sportive est de contribuer à procurer des moments de bien-être par la pratique de nombreuses activités.

Il s’agit de "rajouter de la vie aux années". Un objectif favorisé par l’implication de tous les bénévoles qu’il a chaleureusement remerciés.

Puis, Bernard Chambert a rappelé tout l’éventail d’activités proposé aux adhérents. À côté des séances hebdomadaires, la 1re sortie de l’année, dès ce mois de février, est un séjour "Neige" à Valmeinier 1800, suivront une escapade dans le Bordelais en avril, un séjour rando en Lozère en mai et un séjour rando-tourisme en Aragon en septembre. Et, comme à l’accoutumée, d’autres propositions surgiront certainement durant l’année !

Après cette séquence de vœux, le repas a été servi et unanimement apprécié. Mathieu Barbier, accordéoniste et Manon chanteuse-saxophoniste ont conquis les participants en les entraînant sur la piste de danse, avec des musiques et danses pour tous.

Le repas du début d’année au club de la Retraite Sportive des Quatre-Saisons ? Le soleil en hiver !