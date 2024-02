Football : les quarts de finaliste des coupes de l'Aveyron connaissent leurs adversaires

Les affiches des quarts de finale des coupes de l'Aveyron, des réserves et de l'essor ont été tirées au sort dans les locaux du Technicien des sports collectifs à Onet-le-Château, vendredi 2 février.

L'étau se resserre ! Vendredi 2 février, en début de soirée, le District Aveyron football a procédé au tirage au sort des quarts de finale des trois coupes départementales, chez les femmes comme chez les hommes : la coupe de l'Aveyron, celle des réserves et celle de l'essor.

Du côté de la première, chez les hommes, les deux Petit Poucet, Combes (D2) et Villecomtal-Mouret (D3), ont hérité d'une formation de D1 pour tenter de se frayer un chemin vers Paul-Lignon. Quand en coupe de l'Aveyron féminine, trois duels entre D1 seront au programme, dont le derby du causse : Bozouls - Comtal II.

Les matches des deux compétitions féminines auront lieu le week-end des 17 et 18 février. Et ceux des coupes masculines sont programmés aux 24 et 25 février.

Les affiches :

Coupe de l'Aveyron masculine

Quarts de finale

Combes (D2) - Aguessac (D1)

Villecomtal-Mouret (D3) - Saint-Georges-de-Luzençon (D1)

Naucelle (D1) - Comtal II (D1)

Bas Rouergue (D1) - Espalion (D1)

Coupe de l'Aveyron féminine

Quarts de finale

Naucelle-Rieupeyroux (D1) - Vabres-l'Abbaye (D1)

Bozouls (D1) - Comtal II (D1)

Foot Rouergue-Ouest Aveyron (D2) - JS Lévézou (D1)

Salles-Curan-Curan (D1) - Montbazens-Rignac (D1)

Coupe des réserves masculine

Quarts de finale

Comtal III (D3) - Druelle III (D4)

Montbazens-Rignac III (D4) - Saint-Georges-de-Luzençon II (D3)

Luc-Primaube III (D4) - Aguessac II (D4)

Ouest Aveyron II (D2) - Rance et Rougier II (D3)

Coupe des réserves féminine

Quarts de finale

Haut Lévézou (D2) - La Selve-Réquista (D2)

Espoir foot 88 (D1) - Bouillac (D2)

Sources Aveyron-Sauveterre (D2) - Sud avenir foot féminin (D2)

Olemps (D2) - Combes (D2)

Coupe de l'essor

Quarts de finale

Capdenac (D4) - La Selve (D5)

Camboulazet (D4) - Saint-Beauzély (D4)

La Rouquette (D5) - Larzac Vallées (D4) ou Pays alzuréen III (D5)

Campagnac (D4) - Manhac (D4)