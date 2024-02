Entraygues-sur-Truyère. Les fantaisies de Charlotte : un nouveau salon de coiffure

Après 40 ans de présence dans son salon de coiffure, Martine prend une retraite bien méritée, non sans regretter sa fidèle clientèle qu’elle tient à remercier de sa confiance.

Charlotte lui succède, avec sa coupe moderne, ses fantaisies et ses 30 ans. Coiffeuse depuis l’âge de 15 ans, elle a travaillé dans plus d’une dizaine de salons parisiens avec son CAP, son Brevet Professionnel, et ses spécialisations. Après 13 ans de métier, Charlotte Desbois est prête pour son propre salon, à la satisfaction de Martine, qui cherchait à confier ses habituées à une professionnelle solide.

Partie à l’aventure, elle a découvert l’Aveyron et s’y est attachée, dans un corps de ferme à retaper, puis rencontre Martine. Qui lui cède le salon de coiffure et un peu de mobilier. Celle-ci investit pour lui donner une nouvelle jeunesse, repeindre son lieu de travail et d’accueil en rose, acquérir le matériel professionnel, et lancer "Les Fantaisies de Charlotte".

Charlotte est une artiste de la chevelure, spécialiste de la coloration, et de la coupe moderne, visagiste, curieuse de développer les colorations végétales et praticienne des rituels de soins du cheveu. Elle aspire à ce que sa cliente se sente bien. Elle propose les soins capillaires les plus adaptés à sa physionomie ou à son caractère. Elle offre aussi un café ou une tasse de thé pour agrémenter la séance.

Les jeunes comme les dames plus âgées, les hommes, les enfants, tous sont les bienvenus, y compris pour une simple coupe sur cheveux secs.

Le salon est ouvert du mardi au samedi, de 9 à 18 h, sans interruption, de préférence sur rendez-vous au 05 65 48 60 72.