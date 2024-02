Salles-Curan. Les Sapins Argentés ont plein de projets pour cette année

Récemment, plus de 80 personnes ont répondu à l’invitation des Sapins Argentés du Lévezou pour assister à l’assemblée générale du club. La présidente Eliette Poujade a accueilli chaleureusement l’assemblée et remercié les membres du bureau pour leur travail et leur soutien. La secrétaire Françoise Labit donnait ensuite le rapport d’activité 2023, qui s’est avéré riche en activités diverses, sorties, rencontres, voyages, et Lysiane Delawarde, trésorière, détaillait le rapport financier bien équilibré. Au conseil d’administration, quatre nouvelles candidatures soumises au vote ont été acceptées à l’unanimité. Le bureau présentait alors les nombreux projets 2024 : quine en février pour les adhérents et grand quine en août avec les vacanciers, sorties dans le lot, en Camargue et sur l’Aubrac en mars, mai et septembre, repas du printemps et d’automne en mai et octobre, film sur le Mexique en avril, comédie musicale en juin, voyage de quatre jours en Italie en septembre et en décembre, marché en faveur du Téléthon, spectacle cabaret, bûche de Noël.

Plus de 120 adhérents, un dynamisme à revendre, des projets plein les tiroirs, le club des Sapins Argentés reste ouvert à qui veut partager son enthousiasme. Galettes et boissons offertes par le club ont permis de poursuivre l’après-midi dans une ambiance détendue et conviviale.