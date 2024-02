Sébrazac. Quatre élus et un agent public ont été mis à l’honneur

La cérémonie des vœux de la municipalité a été l’occasion de récompenser quatre élus locaux et un agent public pour le travail accompli au service de la commune et de ses administrés.

"La médaille d’honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser les élus locaux et agents publics qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements et des communes…. Notre démocratie repose sur des milliers d’élus qui, chaque jour, animent et font vivre nos communes" soulignera la sous-préfète de l’arrondissement de Rodez, Véronique Ortet.

A l’honneur

Patricia Noël et Frédéric Maurel, élus depuis le 11 mars 2001, ont reçu la médaille échelon argent.

Raymond Burguière, conseiller municipal de mars 1989 à juin 2020, et Françoise Valette, qui a commencé sa carrière professionnelle en 1991 à Montpellier puis à la mairie de Rodez en 1999 et enfin à la mairie de Coubisou en octobre 2016 jusqu’à sa retraite en juillet 2023, ont reçu la médaille échelon vermeil.

Bernadette Bélières-Azémar, élue le 6 mars 1983, a reçu la médaille échelon or qui récompense plus de 35 ans au service de la commune.

Ces décorations ont été remises par Mme Ortet qui n’a pas manqué de les féliciter et de les remercier pour ces années de dévouement au service de la collectivité.

Les récipiendaires se sont vus remettre également la médaille du Sénat par le sénateur Jean-Claude Anglars qui a tenu à les féliciter également.

Nous adressons tous nos compliments à Bernadette, Raymond, Françoise, Patricia et Frédéric pour leurs distinctions méritées.