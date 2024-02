Guerre en Ukraine : quelles sont ces bombes GLSDB, promises par les Etats-Unis à l'armée ukrainienne ?

Au rang des promesses effectuées par les Etats-Unis pour soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe figurent les bombes GLSDB, en passe de se retrouver sur le front. De quoi s'agit-il ?

Depuis le 24 février 2022 et le début de l'invasion russe en Ukraine, les Etats-Unis ont accru leur soutien militaire à l'armée de Volodymyr Zelensky. Et en ce moment, le lien entre les Américains et Kiev se résume à cinq lettres : GLSDB. De quoi s'agit-il ?

"En route vers le front"

Sous-secrétaire d'État américaine pour les Affaires politiques, Victoria Nuland était à Kiev, mercredi 31 janvier 2024. Comme le rapportent nos confrères de Kyiv Post et RBC, la diplomate a rappelé que les Etats-Unis poursuivraient ce soutien fourni à Kiev, "notamment de nouveaux investissements et de nouveaux systèmes d'armes comme la bombe de petit diamètre, qui sont déjà en route vers le front".

GLSDB... qu'est-ce que ça veut dire ?

Par ces cinq lettres, il faut comprendre "Ground-Launched Small Diameter Bomb". Autrement dit, il s'agit d'une bombe de petit diamètre lancée depuis le sol. Boeing, que l'on ne présente plus, et le constructeur automobile suédois Saab conçoivent une bombe qui n'est autre que le résultat de l'assemblage de deux autres outils, à savoir la bombe GBU-39 et la fusée M26. Bombe planante à longue portée, ce GLSBD quitte la roquette une fois envoyée en l'air et se dirige ensuite vers sa cible. Avec portée et précision.

150 kilomètres de portée

En effet, selon le Kyiv Post, le GLSBD a une portée de 150 kilomètres et fonctionne avec un système de guidage inertiel et de GPS pouvant amener la bombe à moins d'un mètre de la cible. De son côté, Saab certifie qu'aucun outil électronique n'est en mesure de détecter cette arme.

"Une capacité de frappe plus profonde"

Cité par Politico, un responsable américain l'affirme : il s'agit d'une capacité importante pour l'Ukraine. Cela leur donne une capacité de frappe plus profonde qu'ils n'avaient pas, cela complète leur arsenal de tir à longue portée".