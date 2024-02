Des vœux et des projets pour la commune

C’est en plein cœur de l’hiver et loin du tumulte estival que la municipalité a présenté ses vœux.

Cette année sera synonyme de transition et de changements avec l’élection de Davy Lagrange, nouveau maire de Conques en Rouergue et d’un nouveau maire délégué à Noailhac. À cela s’ajoute un conseiller délégué à Saint-Cyprien-sur-Dourdou, venant renforcer l’équipe.

Dans cette nouvelle organisation en premier lieu il y a la volonté de poursuivre le travail engagé par l’équipe historique avec la finalisation de certains chantiers. Mais il y a aussi l’envie de mener de nouveaux projets toujours au plus près des habitants.

Saint-Cyprien- sur-Dourdou sera plus particulièrement concernée par le changement puisqu’elle verra l’arrivée très prochaine des services administratifs de Conques-en-Rouergue dans un bâtiment remis à neuf qui sera opérationnel avant la fin de cette nouvelle année.

La poursuite du mandat devrait également marquer par les sécurisations des bourgs centre des quatre communes historiques car les habitants de Saint-Cyprien-sur-Dourdou attendent tout ceci.

Des plans d’aménagement fournis par Aveyron Igénierie et le département seront très prochainement étudiés par une commission spécifique au sein du conseil municipal. D’autres travaux d’aménagement son bien sûr dans toutes les têtes comme le réaménagement de la place du foirai jusqu’à la route de Lunel avec aussi la rénovation de la salle polyvalente.

D’autres initiatives comme la mise en place d’une bibliothèque médiathèque d’abord à petite échelle va enfin se concrétiser grâce à l’implication de plusieurs personnes bénévoles et au don de divers livres de plusieurs habitants. Cette mise en place est coordonnée avec des bibliothèques déjà existantes sur les autres communes et est à relier avec la création d’un réseau intercommunal de lecture publique à l’échelle de la communauté de communes. Grand enjeu aussi pour les écoles mais aussi pour la conservation d’un cadre de vie dynamique et aussi grâce à la richesse associative locale qui a montré qu’elle pouvait rassembler et mutualiser ses forces comme de l’organisation du forum des associations.