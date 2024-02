Espalion. L’Union Sportive se prépare à fêter son centenaire

Voici 100 ans que cette belle association a vu le jour. Cent belles années lors desquelles de grandes pages du football espalionnais ont été écrites.

Cent belles années d’anecdotes croustillantes et de moments d’amitié qui seront retracées les 28-29 et 30 juin prochains pour un week-end de festivités qui clôturera un siècle de football dans la cité des peintres.

Un programme de l’évènement déjà établi sera prochainement présenté.

Afin d’être complet dans le récit de son histoire, le club recherche archives, photos, maillots et objets divers qui auraient pu être oubliés. Toutes les personnes souhaitant partager ses "petits trésors" peuvent nous les envoyer via email à : 100ansuse@gmail.com ou contacter le 06 42 18 87 17.

En attendant, chacun peut d’ores et déjà penser à réserver le dernier week-end de juin pour fêter ce prestigieux anniversaire qui sera, grâce à l’implication de tous, à la hauteur de la belle et grande histoire et du palmarès de l’USE.