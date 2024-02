Trémouilles. Un quine de l’école pour se retrouver

Tandis que les grands rêvaient devant les lots disposés sur l’estrade : gâteaux à la broche, paniers de fruits et légumes, carte-cadeau, charcuterie…, les enfants choisissaient leur carton jaune et écoutaient avec attention les chiffres fatidiques tirés au sort qui allaient leur permettre de gagner. Et c’est ainsi que le gros chien en peluche, la grande boîte de bonbons, la pochette-surprise, les jeux de dominos et autres… ont rejoint chacun des petits.

Un plaisir apprécié puisque choisi et une animation bien orchestrée par les parents ravis de voir les habitants du village venus apporter leur soutien aux membres de l’APE qui ne pensent qu’à programmer des projets pour le bien-être des écoliers. Une belle récompense suite à leur implication sans faille.