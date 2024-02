Verglas et brouillard en Aveyron : voici où les conditions de circulation sont délicates ce dimanche matin

Avant la douceur de l'après-midi, les températures sont fraîches en Aveyron, ce dimanche 4 février 2024 au matin. Verglas et brouillard sévissent dans plusieurs secteurs du département.

Si, à l'instar de Rodez, les températures maximales de ce dimanche en Aveyron vont encore afficher des valeurs bien supérieures aux normales de saison, il fait frais en cette matinée du 4 février. Et verglas et brouillard sévissent.

Jusqu'à -4°C

Comme le révèle le Département, "Les températures relevées sont comprises entre -4°C et +8°C". L'exemple le plus saisissant de ce contraste entre les minimales et maximales attendues ce dimanche est Nant, où le mercure affiche donc -4°C au petit matin, pour grimper à... 17°C cet après-midi.

En attendant, ce dimanche matin, il faut faire preuve de prudence sur certaines portions du réseau routier aveyronnais.

Nord Aveyron

Les conditions de circulation sont délicates sur le Carladez en raison de la présence de verglas localisé au-dessus de

800m.

Centre Aveyron

Les conditions de circulation sont normales. À noter la présence de bandes de brouillard localisé sur le secteur de

Réquista.

Sud Aveyron

Les conditions de circulation sont normales.

Ouest Aveyron

Les conditions de circulation sont délicates sur les secteurs de Rignac Villefranche et Marcillac en raison de la

présence de brouillard dense et localisé entre 300 et 500m.