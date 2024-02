En Aveyron, "l’artisan travaille main dans la main avec le monde agricole"

En pleine semaine de l’artisanat, Pierre Azémar dresse le bilan d’une année 2023 complexe qui annonce déjà une année 2024 pleine de promesses et de projets.

Dans l’Aveyron, l’artisanat a bouclé en 2023 une année de transition, celle de la fin du "quoi qu’il en coûte" et de la multiplication des crises structurelles. Une tendance que confirment les premiers chiffres de la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA).

Si le nombre de nouvelles immatriculations reste élevé, 995 en 2023, la baisse est notable après les 1 107 de 2022 et 1 153 de 2021. Un chiffre qui reste tout de même élevé si l’on se souvient des 851 de 2020. Surtout, et là le chiffre est plus significatif, mis en relief avec les 422 radiations comptabilisées en 2023.

L’Aveyron compte ainsi, depuis le 1er janvier, 9 593 entreprises artisanales. Et si le secteur du bâtiment et les établissements alimentaires enregistrent une hausse de 3 % par rapport à 2022, pour les services, celle-ci monte à 6 %, et à 7 % pour la production. "Il y a toujours un fort attrait pour l’entrepreneuriat artisanal", confirme dans un sourire Pierre Azémar, président de la chambre de métiers et de l’artisanat depuis 2021.

De plus en plus de micro-entreprises

Il y a tout de même un bémol. Si la hausse reste forte, près de trois entreprises sur quatre nouvellement créées sont des micro-entreprises. Un phénomène rationalisé du côté de la CMA. "Ce sont souvent de nouveaux entrepreneurs qui testent les marchés, qui se lancent dans l’artisanat, ou parfois en étant salarié à côté ou retraité", résume Pierre Azémar. "Il faut aussi regarder plus globalement les actifs de l’artisanat. Une population d’hommes et de femmes qui travaillent dans nos métiers. Ce nombre progresse. Aujourd’hui, on peut se lancer plus facilement en activité. Nous sommes aussi dans une période où la quête de sens est importante dans une vie professionnelle. Et les métiers de l’artisanat sont naturellement porteurs de sens."

Des reconversions de plus en plus fréquentes qui passent aussi par la formation, un domaine devenu le cheval de bataille de la CMA. "Par le passé, un artisan était surtout un bon technicien, et en Aveyron, un bon gestionnaire. Aujourd’hui devenir un chef d’entreprise, c’est avoir cette capacité à porter en même temps plus d’une dizaine de casquettes différentes et être expert aussi bien dans de la comptabilité que la création de produits ou la gestion administration en plus de maîtriser les fondamentaux du métier, d’où l’importance de se former tout au long de sa carrière où d’avoir les bagages nécessaires pour se lancer", détaille Pierre Azémar, alors que le nombre d’apprentis croît dans le département passant, cette année, de 860 à 920 inscrits au centre de formation d’apprentis (CFA).

Rebondir en 2024

Malgré cet attrait renouvelé pour l’artisanat dans le département, certaines réalités économiques restent peu engageantes, que ce soit la baisse du nombre de chantiers ou des ventes immobilières en 2023, mais aussi des marchés moins porteurs que prévu, comme celui de la rénovation énergétique.

Pourtant, la chambre reste optimiste pour 2024 et ne manque pas de projets pour accompagner les apprenants et les professionnels. "Les actions ne manquent pas, comme l’entrepreneuriat au féminin ou des partenariats avec Pôle emploi. Nous voulons aussi réinvestir le terrain au plus près des artisans", rebondit le président de la CMA qui a aussi dans ses cartons un futur salon des métiers d’art prévu à l’automne, dans le Grand Rodez.

Du côté du CFA, la chambre vise l’accueil d’un millier d’apprentis à la rentrée 2024. Et elle a prévu de nombreux investissements pour accompagner ses futurs apprenants et, notamment, l’augmentation de 15 % de son offre d’enseignements. "Nous sommes aussi dans les prémisses d’une restructuration profonde de notre CFA".

Le chantier devrait commencer à la fin 2024 et s’étaler sur près de trois ans, pour une enveloppe de 12 millions d’euros. Des investissements à long terme qui n’empêchent pas mobilité géographique et initiatives pédagogiques à destination des jeunes. "Dans les 920 apprentis de cette année, un sur deux reprendra ou créera une entreprise dans les dix ans. J’ai donc 460 potentiels entrepreneurs dans le CFA. Cette année, pour la première fois, nous avons voulu les challenger", ajoute Pierre Azémar.

Le CFA offrira ainsi un an d’accompagnement pour l’apprenti qui créera, par ce biais, son entreprise l’année prochaine. Un dispositif qui pourrait donner quelques idées aux curieux qui participeront peut-être à la journée portes ouvertes du CFA, le 9 mars prochain.