Saint-Amans-des-Cots. Futsal et galette des rois avec l’Usav

L’Union sportive Argence Viadène accueillait deux plateaux futsal avec les jeunes joueurs de l’école de foot.

Dès le matin, ce sont les U11 qui foulaient le gymnase de Saint-Amans pour disputer un plateau amical avec la participation des clubs de Druelle (deux équipes), d’Olemps (deux équipes), de Comtal, de Saint-Geniez et d’Argence-Viadène (deux équipes). Le bilan de cette fin de matinée pour les 2 équipes de l’Usav est de 3 victoires et 1 défaite pour l’une et de 1 victoire et 3 défaites pour l’autre. Tous ont eu le plaisir de déguster de délicieuses galettes des rois offertes par nos boulangers Franck et Laurence de la boulangerie Bakery.

L’après-midi s’est poursuivi avec les U13, qui terminaient la journée avec une victoire, un match nul et deux défaites.

Le week-end ne s’est pas arrêté là pour le club, car les U15 ont décroché leur ticket pour la finale du futsal qui se déroulera le 11 février à Rignac, et l’équipe première s’est imposée à domicile contre Pareloup sur le score de 5-3.