Onet-le-Château. "Incarnation", une exposition joyeuse et collective à découvrir

"Incarnation", l’exposition dont le vernissage a eu lieu jeudi, est à découvrir jusqu’au 23 février à la galerie des Capucines MJC.

Il y avait beaucoup de monde lors du vernissage de "Incarnation", une exposition bicéphale, la première du genre entre les deux amis Claire Cassat et Pierre Lehmann "C’est rigolo de faire ce trait d’union entre nos deux univers, moi qui ai l’habitude d’être dans mon atelier, là où j’ai conçu ces trois sculptures du même arbre, en essayant d’y dévoiler des émotions", a dit Pierre, non sans humour, devant la dessinatrice et illustratrice Claire Cassat qui elle, expose de nombreux portraits, dessin et aquarelles (notre édition du 31 janvier). À ce duo, s’est joint le poète Antonin Singa, qui avait, entre autres, animé un atelier avec les enfants la veille et pour que la fête soit parfaite, la musique était aussi invitée avec Jean…

" Une exposition joyeuse et collective : "Incarnation" c’est la rencontre entre Claire et Pierre, c’était le pari des deux amis, mais je n’oublie pas leurs deux complices Singa et Jean. Ils vont éclairer cette galerie jusqu’à la fin du mois" dira le président de la MJC Pierre Pons, en précisant "Au sein de la MJC d’Onet nous aimons dire que la Galerie des Capucines est un lieu d’expérimentation, de partage et d’échanges, cette exposition en est la preuve. Vous pouvez voir, en plus des œuvres de Claire et Pierre, des œuvres crées avec l’association Gem La Bulle, mais aussi avec le collège des 4 saisons ou encore le centre de loisirs des Francas. Partager pour répandre les couleurs de nos sensibilités, et toujours, toujours oser, oser se lancer, oser parler, oser prendre sa place, oser s’incarner…"

Mais plus que des mots, il faut aller découvrir cette belle expo…