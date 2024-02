La création d’entreprise, un gage d’avenir économique pour le Bassin decazevillois

Le Challenge à la création d’entreprises est porté par Chrysalis, en partenariat avec le lycée la Découverte, à Decazeville, et le lycée du bois et de l’habitat, à Aubin.



Le challenge à la création d’entreprise est issu de l’une des 17 fiches-actions du PIA (Programme d’investissement avenir) pour lequel le Campus des métiers et des qualifications d’Excellence industrie du futur a été lauréat, en février 2020.

Nommée « 4.1 : service aux apprenants, plateforme d’apprentissage et d’entrepreneuriat, pour développer la culture de l’entrepreneuriat », cette action a pour objectif de sensibiliser les jeunes étudiants à la création d’entreprise. Après plusieurs semaines de temps de travail au contact de chefs d’entreprises désignés comme « tuteurs » pour accompagner les élèves dans leur idée de projet, ce challenge est arrivé à son terme pour les 11 équipes d’élèves des deux lycées d’Aubin et Decazeville, soit 34 participants. Les projets ont été présentés devant un jury de professionnels du monde économique et de la formation.

C’est l’équipe de l’entreprise LMB Créations, avec le projet « aménagement de véhicules professionnels et particuliers » qui a remporté ce challenge, les trois jeunes se voyant attribuer un bon d’achat de 900 €. L’équipe de l’entreprise France Caissons a terminé deuxième, pour son projet « fabrication de caissons personnalisés pour ampli musiciens », elle repart avec un bon d’achat de 600 €.

Et l’équipe RGF Industrie se classe 3e, avec le projet de « serrurerie, métallerie et chaudronnerie, particuliers et professionnels ». Elle s’est vue attribuer un bon d’achat de 300 €. Tous les autres jeunes participants ont reçu un cadeau. Au total, 3 500 € de lots ont été distribués.

Une bonne synergie

François Marty, le président de Decazeville communauté, qui a participé à l’achat des lots, a remercié tous les jeunes participants, les organisateurs, dont Guy Aldebert et Laurent Béziat, les responsables des ateliers des lycées d’Aubin et de Decazeville, le Campus des métiers, ainsi que Sabrina Bartoletti, responsable de la pépinière d’entreprises Chrysalis.

Les tuteurs des entreprises STS, 2PS, CBD, Ateliers des Métaux, SAS Jauzac, Charles Charpente, Critt Bois et Services du Bassin (qui ont accompagné les jeunes au montage du projet) ont été également mis à l’honneur au regard de leur implication.

Le proviseur Jean-Luc Viargues a quant à lui mis en exergue la bonne synergie qui a permis de faire travailler en commun les deux établissements scolaires.