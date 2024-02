Flavin. Le club de gymnastique en bonne forme

Le club Sport gym a réuni autour d’un repas une centaine d’adhérents pour une soirée conviviale. Le club qui propose différentes activités dont le but demeure l’entretien physique et la santé pour tous les publics et tous les âges a accueilli cette saison 190 personnes. Le club qui a bientôt 50 ans a perduré avec le concours d’animateurs compétents et dynamiques pour s’ouvrir à des activités nouvelles et l’acquisition au fur et à mesure de matériels divers adaptés aux cours et qui profitent à tous. Il y a maintenant 8 cours proposés en salle des festivités de la mairie et qui sont programmés les lundi, mardi et mercredi et 4 cours en plein air de marche nordique. Le lundi, le cours de fitness est coaché par Justine avec de nouvelles méthodes. Les cours de "gym douce" et "santé-bien-être" proposés par Isabelle ont un public fidèle depuis plusieurs années. L’on y pratique du "step" depuis 17 ans, cours animés par Roseline ainsi que du renforcement musculaire avec l’aide des "swissballs". Les cours de zumba qui ont débarqué en 2013 durent aussi depuis 10 ans et toujours avec Florence avec qui l’on bouge sur de nouvelles musiques et chorégraphies A la rentrée de septembre 2023, un 2e cours de gym "Pilates" a ouvert pour satisfaire les demandes. Cette méthode de renforcement musculaire et respiration connaît un succès croissant et est assurée par Myriam.

Pour ajouter de la diversité, un cours nouveau a été ouvert : le "qi-gong" accessible aux personnes de tous âges et de tous niveaux sous la directive de Jean-Marc ; cet art ancestral favorise la synergie du corps, du souffle et de l’esprit et entretient l’énergie vitale. Ce cours débutant est très apprécié.

La "marche nordique" a fêté ses 10 ans de pratique en juin 2023. C’est une activité sportive de plein air dirigée depuis plusieurs années par deux dynamiques animateurs : Pascale et Antoine. Certains adhérents y restent fidèles et chaque année de nouveaux adhérents souhaitent la découvrir. Une grande partie des adhérents pratique plusieurs activités, ce qui montre la bonne dynamique du club et le plaisir de continuer.

