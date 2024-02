Le Rassemblement national de l'Aveyron se pose en défenseur des agriculteurs

Les accords de libre-échange "déloyaux" dans le viseur du parti.



"La France rurale ne veut plus rester en dehors des décisions politiques et veut retrouver pleinement la place qui est la sienne", martèle Jean-Philippe Chartier, délégué départemental du Rassemblement national. Alors que la page de la crise du monde agricole semble se tourner, du moins provisoirement, Jean-Philippe Chartier a rappelé que les "annonces jugées à juste titre insuffisantes, le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, n’est pas à la hauteur des événements. Il ne peut ni calmer la colère, ni répondre à l’urgence de la situation. […] Nous ne supportons plus le silence assourdissant d’un gouvernement plus que jamais déconnecté des préoccupations du quotidien de centaines de milliers de travailleurs". Et selon lui, les raisons sont multiples à commencer par l’Union européenne ou les accords de libre-échange "déloyaux".

Le Rassemblement national réclame ainsi une pause "réglementaire immédiate, la mise en place de clauses-miroirs et moratoire sur les accords de libre-échange pour protéger les agriculteurs de la concurrence internationale déloyale". Des propositions formulées par Jordan Bardella, président du RN et député européen dans sa "lettre ouverte aux agriculteurs de France".