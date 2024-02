Villecomtal. Les écoliers fêtent leur 1er prix international pour "Les Prométhée ukrainiens"

Il y avait beaucoup de monde samedi à la médiathèque ; laquelle, en lien avec l’association Bienvenue à Villecomtal et l’école, avait organisé une rencontre avec les élèves, la directrice et Joëlle Teyssèdre, ancienne institutrice de l’école dont le goût pour les arts visuels est connu, pour fêter le 1er prix, et pas seulement ! ; un 1er prix, remporté à la suite de la participation de l’école au concours international organisé par l’Ukraine sur le thème "Les Prométhée ukrainiens".

Les élèves de la classe, encadrés par la directrice, ont œuvré sous la conduite de Joëlle et avec l’accompagnement de Alla, Ukrainienne résidant dans le village.

Après le mot d’accueil de Michel Nuffer, Joëlle a présenté la genèse du projet.

Sandrine a travaillé sur le mythe de Prométhée et Joëlle a pris en charge la partie création. L’analyse a permis de dégager plusieurs axes : Prométhée défie les dieux (les puissants et leur arbitraire). Il apporte aux hommes le feu volé aux dieux (connaissance et résilience).

L’étude du tableau de Picasso "Guernica" a suivi : "Représentation de la violence, brutale qui vise à anéantir un peuple par la terreur et l’amener à capituler. Village dévasté, personnages morts, ruines, mais aussi des signes d’espoir comme une toute petite fleur qui fleurit malgré tout et une colombe presque effacée." Ce bas-relief représente un taureau (brutalité), un orage et ses éclairs, une montagne (dureté, difficulté, adversité à affronter et dépasser) arbres morts, corps démembrés, personnage qui tente de résister, femme qui pleure son enfant mort, maisons en ruine, un bras immense (bras de tous les Prométhée ukrainiens qui apportent la lumière de la résistance, la fleur).

Les diplômes d’honneur ont été distribués aux élèves et adultes concernés. De nombreuses et très chaleureuses félicitations accompagnées de signes d’affection et des grands sourires des élèves.

Michel a remercié le maire et la médiathèque pour leur précieux soutien.

Pendant le partage du verre de l’amitié, les enfants ont dit avec quel intérêt ils ont participé à cette création et l’on pouvait sentir chez eux une grande fierté. Par exemple, deux d’entre eux sont allés chercher qui un livre sur Picasso, l’autre un livre sur plusieurs peintres pour montrer ce qui les avait inspirés. Joëlle a confirmé : "Les enfants étaient vraiment intéressés et ils ont travaillé de grand cœur."