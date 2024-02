Espalion. Quatrième victoire consécutive pour l’équipe fanion

On peut dire que l’année 2024 commence de la meilleure des manières pour les hommes de Pascal Cure, puisqu’en enchaînant une troisième victoire consécutive en championnat les Espalionnais se replacent idéalement et confortablement en milieu de tableau et se rapprochent de plus en plus des deux premières places… C’était loin d’être le cas il y a encore quelques journées lorsqu’ils flirtaient avec les places de relégables.

Contre une formation de Bas Rouergue, qu’Espalion retrouvera dans 15 jours en Coupe d’Aveyron, les sangs et or débutent la rencontre de la meilleure des manières grâce à deux réalisations par Ricard et Cayla dans les 20 premières minutes.

La première mi-temps sera globalement bien maîtrisée, tant par la possession que dans les occasions. 2-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, et malheureusement un peu comme d’habitude, Espalion va commencer à déjouer et avec un adversaire revigoré, cette deuxième période sera un peu plus à l’avantage des visiteurs même si elle ne restera pas dans les annales, malgré un but des Villefranchois à 5 minutes de la fin, Espalion tenait sa victoire. 2-1.

Prochaine rencontre à Aguessac dimanche (match en retard). L’équipe 2 sera au repos.