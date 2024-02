Druelle Balsac. Football : trop d’absences dans les équipes seniors

Vendredi soir, en R2, les seniors 1 se rendaient à Saint-Juéry avec une équipe new look due à de nombreuses absences. D’entrée de match, les Tarnais mettent la pression et scorent par deux fois aux 4e et 6e minutes. Un nouveau but à la 19e vient corser l’addition. Tapada réduira le score à la 40e. 3-1 à la mi-temps. En deuxième période, malgré un léger mieux, les Aveyronnais encaisseront quand même un 4e but. Score final 4-1. Les seniors II en D1 recevaient une équipe de haut de tableau Naucelle. Dès la 4e minute, un Druellois trompe son propre gardien du jour Bartolozzi. Gaillard égalisera à la 35e. Mi-temps 1-1. La deuxième période va voir le coach et capitaine de la III, Vilain, au four et au moulin, survoler les débats et marquer deux buts coup sur coup aux 55e et 65e. Le capitaine Teyssèdre inscrira un 4e but sur penalty avant que Cros à la 80e n’en rajoute un 5e.

Les Ségalis réduiront le score à la 85e. Score final 5-2. Les seniors III en D4 se rendaient à Naucelle et se devaient de faire aussi bien que la II. Avec une équipe de gamins et avec un gardien occasionnel, ils remportent la victoire 1-2. Les seniors féminines en R1 recevaient Auch avec une équipe très handicapée par de nombreuses absences de joueuses cadres. Avec une charnière totalement renouvelée, elles encaissent deux buts aux 11e et 12e. Heureusement, Estelle Carcenac inscrira un magnifique coup franc et la rentrée de la coach Flavie Lemaitre donnera un peu plus de stabilité aux Druelloises. Mi-temps 1-2. En deuxième période, les Aveyronnaises sont bien mieux et s’offrent des possibilités de revenir au score mais un penalty à la 58e va conforter la victoire des Gersoises sur le score de 1-3. Les U18F en coupe Aveyron François-Arnaud gagnent leurs trois matchs au Bouldou aux dépens de Réquista US, de Comtal FC et Foot Rouergue (forfait). Les U15F dans la même compétition à Salles-Curan rencontraient l’Entente Salles-Curan/Curan, Lozère Sud et A. Saint-Laurentaise cantonale canourgaise. Elles sont bien parties pour la qualification des phases finales. Si les U11 en futsal à Rieupeyroux obtiennent une victoire contre une défaite, on attendait avec impatience le résultat des U13 équipe I en championnat Territoire 12/81/82, en déplacement à Montauban, ils reviennent avec la victoire 2-3 contre J. Esp. Montauban.