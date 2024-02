"On suscite de l’intérêt et on est prêt à accueillir" : à Villefranche-de-Rouergue, Netflix a dopé le tourisme

Netflix développe une campagne touristique de mise en valeur du patrimoine français, en répertoriant les lieux de tournage. Villefranche est l’une des deux communes en Occitanie.

"C’est une fierté pour la ville et les concitoyens d’accueillir ce tournage". Lors de la diffusion en avant-première, au Vox, de la série Netflix "All the Light We Cannot See", tournée en partie à Villefranche, le maire a été dithyrambique sur cette expérience cinématographique pour la ville. Il estime à 2 millions d’euros les retombées économiques de ce tournage pour la capitale du Rouergue.

"Découvrir la culture française"

Pour mettre en valeur ce tournage, Jean-Sébastien Orcibal s’est rendu la semaine dernière à Paris, dans le cadre du lancement du guide touristique de Netflix, en partenariat avec l’agence nationale de développement du tourisme Atout France. Il était avec la maire du 9e arrondissement de Paris le seul élu municipal sur place. "Les abonnés Netflix qui ont regardé ces films et séries auront généralement davantage envie de découvrir la culture française », souligne Netflix. "Cela permet de mettre en avant notre territoire et d’intéresser des touristes", ajoute le maire de Villefranche.

Une vingtaine de tournages répertoriés

« Grâce au guide de voyage et à la carte interactive proposés, les visiteurs découvriront les sites et lieux français mis en valeur dans les films et séries Netflix, y compris des lieux moins connus que les sites et destinations iconiques », a commenté Caroline Leboucher, directrice générale d’Atout France. Tous les lieux de tournage en France, soit une vingtaine par an, sont ainsi répertoriés par Netflix sur leur site internet. Le guide en ligne propose une douzaine de parcours thématiques et une sélection de plus de 70 lieux liés à des films et des séries iconiques à l’aide d’une carte interactive.

Villefranche à l’honneur

Villefranche-de-Rouergue est l’une des deux communes mises à l’honneur en Occitanie. "La Perle du Rouergue vaut le détour", commente Netflix. "Villefranche ressemble peut-être à Saint-Malo (ou se déroule l’intrigue de la série), mais peu de villes peuvent se targuer de ressembler à la cité aveyronnaise". On y retrouve aussi le domaine de la Belonette, à Marseillan, qui a accueilli les caméras de Netflix pour la série policière "La balle perdue", avec Alban Lenoir et Nicolas Duvauchelle.

"On suscite de l’intérêt"

À Villefranche, la mairie va déployer un parcours touristique qui retrace toutes les scènes tournées. "Avec ce tournage Netflix et celui en 2023 du film de Julie Gayet sur Olympes de Gouges, Villefranche se positionne comme un acteur fort du cinéma dans la région", souligne le maire. Les caméras vont-elles de nouveau se poser à Villefranche. "On suscite de l’intérêt et on est prêt à accueillir", conclut le maire.